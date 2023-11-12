Макрон разъяснил свое отношение к ударам Израиля по сектору Газа

Макрон заявил, что его слова об ударах по Газе касались гуманитарной ситуации

Президент Франции Эммануэль Макрон разъяснил главе Израиля Ицхаку Герцогу свою позицию относительно ударов по сектору Газа, сообщает портал Ynet.

Лидеры стран провели телефонный разговор, в ходе которого Макрон пояснил, что его слова об обстреле израильской стороной анклава касались гуманитарной ситуации. Он подчеркнул, что не хотел обвинять Тель-Авив в намеренном нанесении вреда мирным жителям Газы. Французский президент также заверил Герцога в безоговорочной поддержке права Израиля на самооборону.

Ранее Макрон, комментируя удары Израиля по сектору Газа, заявил, что они не имеют оснований и легитимности. Он призвал Тель-Авив остановиться.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на слова главы Франции, указав, что ответственность за удары по территории анклава лежит на палестинском движении ХАМАС.