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02:55, 11 ноября 2023Мир

Нетаньяху ответил на слова Макрона об ударах Израиля по Газе

Нетаньяху заявил об ответственности ХАМАС за вред мирным жителям сектора Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Reuters

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что ответственность за удары по сектору Газа лежит на палестинском движении ХАМАС, а не на Израиле. Комментарий премьера приводит его офис в социальной сети X.

По словам Нетаньяху, Израиль делает все возможное, чтобы не причинить вреда мирным жителям, и призывает их покинуть районы боевых действий, а «ХАМАС делает все возможное, чтобы не допустить их перемещения в безопасные районы, и используют их в качестве живого щита».

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Он призвал лидеров стран мира осудить ХАМАС, а не Израиль, иначе «преступления, совершаемые сегодня ХАМАС ... в Газе, будут совершены завтра в Париже, Нью-Йорке и по всему миру».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что удары Израиля по сектору Газа не имеют оснований и легитимности. Он подчеркнул, что гуманитарная пауза и прекращение огня являются единственным выходом из ситуации в Газе.

10 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль установит полный контроль безопасности в секторе Газа и демилитаризирует анклав после ликвидации ХАМАС.

7 октября боевики радикального палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль. В первый день они выпустили тысячи ракет, прорвались на территорию страны и захватили сотни заложников. Израиль назвал нападение войной и в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

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      Марина Совина
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