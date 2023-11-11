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00:40, 11 ноября 2023Мир

Макрон прокомментировал удары Израиля по Газе

Макрон заявил, что удары Израиля по Газе не имеют оснований и легитимности
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Claudia Greco / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с «Би-би-си» заявил, что удары Израиля по сектору Газа не имеют оснований и легитимности.

«Фактически, сегодня бомбят мирное население, фактически. Этих детей, этих женщин, этих стариков бомбят и убивают», — заявил политик. Он призвал Израиль остановиться.

Макрон подчеркнул, что гуманитарная пауза и прекращение огня являются единственным выходом из ситуации в Газе.

10 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль установит полный контроль безопасности в секторе Газа и демилитаризирует анклав после ликвидации радикального палестинского движения ХАМАС.

Ранее также стало известно о решении Израиля ввести ежедневные четырехчасовые паузы в боевых действиях на севере сектора Газа. Об этом сообщили в Белом доме, назвав это решение «шагом в правильном направлении».

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      Марина Совина
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