ФСБ возбудила дело против организовавшего деятельность АУЕ заключенного

В Забайкалье ФСБ пресекла в колонии деятельность активного участника АУЕ

В Забайкальском крае сотрудники УФСБ и УФСИН пресекли деятельность активного участника запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом Ленте.ру сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

По данным ведомства, в исправительной колонии №5 в Чите отбывает наказание за тяжкое преступление 26-летний мужчина. Он является сторонником криминальной идеологии. Фигурант осуществлял в колонии деятельность данного движения: он имел высокий статус, вел пропаганду «воровской» идеологии, организовал для нужд заключенных сбор «тюремного общака», вовлекал через посредника жителей региона в деятельность АУЕ и многое другое.

Против него возбуждено дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). Известно, что в колонии прошли обыски.

Ранее стало известно, что двух педагогов спецшколы в Екатеринбурге заподозрили в пропаганде идеологии АУЕ.