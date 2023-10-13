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17:41, 13 октября 2023Россия

Российских преподавателей заподозрили в пропаганде идеологии АУЕ

Двух педагогов спецшколы в Екатеринбурге заподозрили в пропаганде идеологии АУЕ

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Двух преподавателей спецшколы № 124 для преступников до 14 лет в Екатеринбурге заподозрили в пропаганде запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В своей педагогической практике, при воспитании и беседах с подопечными два воспитателя систематически использовали лексику и жаргонизмы тюремного толка — например, "красноперые", "синие", "опущенные"», — пояснил собеседник издания.

Один из преподавателей якобы рассказывал воспитанникам о «мастях» в тюремных колониях и спорил с другим педагогом, сколько их существует. Кроме того, один воспитатель показывал фотографии своего родственника, у которого были различные татуировки.

Ранее стало известно, что в спецшколе № 124 подростки с подачи преподавателя насиловали других учеников по уголовным понятиям. По словам адвоката Георгия Краснова, педагог спецшколы поощрял проведение так называемых товарищеских судов, когда одни подростки совершали насильственные действия в отношении других.

Впоследствии в сети появилось видео, на котором подросток, проходящий подозреваемым по делу, рассказал, что педагог отмечал проступки каждого ученика в специальном журнале. После 11 отметок воспитанника наказывали ремнем. «Могут помочиться на кого-то. (...) Либо вообще половой орган заставить сосать», — поделился мальчик.

В результате расследования уголовного дела о сексуальном насилии были арестованы два подростка. Кроме того, под следствие попала и директор учебного учреждения, которой вменяют халатность.

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    Никита Абрамов
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