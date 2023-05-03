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14:45, 3 мая 2023Силовые структуры

Директор российской спецшколы попала под следствие из-за скандала с насилием

Следователи возбудили дело против директора спецшколы Екатеринбурга, где насиловали детей

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело против директора закрытой спецшколы, где насиловали детей по «зоновским» понятиям. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на осведомленный источник.

Наталье П. вменяют халатность. По данным следствия, она видела записи с изнасилованием воспитанника, но не приняла никаких мер.

В настоящее время директор отстранена от руководства учебным заведением.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал двоих подростков по делу о сексуальном насилии над учениками спецшколы. Они находятся в Кировградской воспитательной колонии. Несовершеннолетних обвиняют по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Ученики спецшколы № 124 с подачи преподавателя насиловали других учеников по «зоновским» понятиям.

«Воспитатель, мужчина около 70 лет, учил подростков зоновским понятиям, кастам. Ставил вопросы о том, чтобы зачуханить, или опустить (совершить половой акт — прим. «Ленты.ру»). В сентябре-октябре 2022 года двое старших ребят насиловали одного из мальчиков, заставляли заниматься оральным сексом после такого собрания», — рассказал адвокат одного из потерпевших Георгий Краснов. К нему обратилась мать учащегося, который сбежал из учебного заведения и рассказал ей о царящих там порядках.

В учебном заведении содержатся мальчики, которые совершили преступления до 14 лет. Как говорится на сайте спецшколы, ее миссия состоит в создании образовательно-реабилитационного сопровождения подростка, находящегося в конфликте с законом. Учащимся обещают социальную, педагогическую, психологическую и медицинскую реабилитацию.

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Любовь Ширижик
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