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14:47, 17 апреля 2023Силовые структуры

Суд арестовал второго подростка по делу о насилии в спецшколе на Урале

В Екатеринбурге суд арестовал второго подростка по делу о сексуальном насилии в спецшколе

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал еще одного подростка по делу о сексуальном насилии над учениками местной спецшколы. Об этом сообщает РИА Новости.

Он будет находиться в Кировградской воспитательной колонии до 11 июня. Несовершеннолетнего обвиняют по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Ранее по этому же делу был арестован другой подросток.

Как стало известно ранее, подростки уральской спецшколы №124, находящейся в жилом районе Елизавета, с подачи преподавателя насиловали других учеников по «зоновским» понятиям.

«Воспитатель, мужчина около 70 лет, учил подростков зоновским понятиям, кастам. Ставил вопросы о том, чтобы зачуханить, или опустить (совершить половой акт — прим. «Ленты.ру»). В сентябре-октябре 2022 года двое старших ребят насиловали одного из мальчиков, заставляли заниматься оральным сексом после такого собрания», — рассказал адвокат одного из потерпевших Георгий Краснов.

Адвокат разъяснил, что к нему обратилась мать учащегося, который сбежал из учебного заведения и рассказал ей о царящих там порядках.

В учебном заведении содержатся мальчики, которые совершили преступления до 14 лет. Как говорится на сайте спецшколы, ее миссия состоит в создании образовательно-реабилитационного сопровождения подростка, находящегося в конфликте с законом. Учащимся обещают социальную, педагогическую, психологическую и медицинскую реабилитацию.

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Елизавета Новикова
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