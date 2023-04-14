Российского подростка арестовали по делу о сексуальном насилии в спецшколе

В Екатеринбурге суд арестовал подростка по делу о сексуальном насилии учеников спецшколы

Чкаловский районный суд Екатеринбурга взял под стражу на один месяц и 30 суток 16-летнего подростка по делу о сексуальном насилии над учениками местной спецшколы. Об этом в пятницу, 14 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Несовершеннолетнего обвиняют по пунту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

По данным Е1.RU, подросток вину не признал. Отмечается, что он воспитывается в неполной семье, ранее часто покидал дом без предупреждения матери.

Ранее стало известно, что подростки спецшколы, находящейся в жилом районе Елизавета, с подачи преподавателя насиловали других учеников по зоновским понятиям.