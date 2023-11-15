Гаспарян отреагировал на вынесенный судом в Киеве приговор

Журналист Гаспарян заявил, что с иронией относится к приговору суда в Киеве

Журналист, член Общественной палаты России Армен Гаспарян заявил, что вынесенный судом в Киеве приговор его не удивил, он относится к нему с иронией, передает РИА Новости.

По его словам, единственное, что вызвало недоумение — почему так долго тянули. Публицист указал, что дело рассматривалось в десятом заседании, хотя обычно их рассматривают все вместе и достаточно быстро.

Второй момент, который удивил Гаспаряна, касается конфискации имущества. Журналист отметил, что Шевченковский суд Киева оказался не в курсе, что, согласно указу Владимира Зеленского, имущество, которого никогда не было на Украине, было конфисковано в октябре прошлого года.

«Отношусь с иронией. На моей профессиональной деятельности приговор, надеюсь, никак не скажется. Хотя это, конечно, забавно, потому что мы еще не видели даже решение суда», — добавил публицист, указав, что о решении узнал из сообщений в интернете.

Ранее украинское информагентство «Укринформ» передавало, что Киевский суд заочно вынес приговор Армену Гаспаряну. Его признали виновным, в том числе в продвижении утверждений о несостоятельности Украины и приговорили к десяти годам лишения свободы.

