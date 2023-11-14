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22:37, 14 ноября 2023Бывший СССР

В Киеве заочно вынесли приговор российскому публицисту Гаспаряну

Суд в Киеве заочно приговорил публициста из РФ Гаспаряна к десяти годам тюрьмы

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Киевский суд заочно вынес приговор российскому публицисту, члену центрального совета Российского военно-исторического общества Армену Гаспаряну и приговорил его к десяти годам тюрьмы, пишет украинское информагентство «Укринформ».

Шевченковский районный суд столицы признал его виновным, в том числе в продвижении утверждений о несостоятельности Украины. Он приговорил Гаспаряна к десяти годам лишения свободы.

В феврале суд на Украине заочно приговорил экс-журналиста телеканала RT Антона Красовского к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Красовский получил максимальный срок лишения свободы по двум статьям Уголовного кодекса Украины — о публичных призывах к геноциду и свержению конституционного строя.

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      Марина Совина
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