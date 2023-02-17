Суд на Украине заочно приговорил Красовского к пяти годам лишения свободы

Суд на Украине заочно приговорил экс-журналиста RT Красовского к 5 годам лишения свободы

Суд на Украине заочно приговорил экс-журналиста телеканала RT Антона Красовского к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

Согласно данным СБУ, Красовский получил максимальный срок лишения свободы по двум статьям Уголовного кодекса Украины — о публичных призывах к геноциду и свержению конституционного строя.

Ведомство также сообщило, что им известно о местонахождении телеведущего. Отмечается, что в настоящее время проводятся «комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности».

Ранее сообщалось, что МВД России проверит на экстремизм и разжигание межнациональной розни слова журналиста об убийствах украинских детей в эфире RT.

В октябре 2022 года в эфире программы «Антонимы» на канале RT Красовский высказался об украинских детях. «А топить таких надо было. Топить этих детей. (...) Раз сказал, что москали оккупировали [Украину], сразу бросаешь его в реку с бурным течением», — сказал он. Позже главный редактор канала Маргарита Симоньян сообщила о приостановке сотрудничества RT с журналистом. Через некоторое время Красовский извинился за свои слова о детях и признался, что ему «по-настоящему неловко».

