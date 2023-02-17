Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:45, 17 февраля 2023Интернет и СМИ

Суд на Украине заочно приговорил Красовского к пяти годам лишения свободы

Суд на Украине заочно приговорил экс-журналиста RT Красовского к 5 годам лишения свободы

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Суд на Украине заочно приговорил экс-журналиста телеканала RT Антона Красовского к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

Согласно данным СБУ, Красовский получил максимальный срок лишения свободы по двум статьям Уголовного кодекса Украины — о публичных призывах к геноциду и свержению конституционного строя.

Ведомство также сообщило, что им известно о местонахождении телеведущего. Отмечается, что в настоящее время проводятся «комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности».

Ранее сообщалось, что МВД России проверит на экстремизм и разжигание межнациональной розни слова журналиста об убийствах украинских детей в эфире RT.

В октябре 2022 года в эфире программы «Антонимы» на канале RT Красовский высказался об украинских детях. «А топить таких надо было. Топить этих детей. (...) Раз сказал, что москали оккупировали [Украину], сразу бросаешь его в реку с бурным течением», — сказал он. Позже главный редактор канала Маргарита Симоньян сообщила о приостановке сотрудничества RT с журналистом. Через некоторое время Красовский извинился за свои слова о детях и признался, что ему «по-настоящему неловко».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Россия обвинила США в замалчивании крупной экологической катастрофы
В России пройдет крупнейший развлекательный фестиваль
Москвичи высказали отношение к официальной регистрации брака
Суд на Украине заочно приговорил Красовского к пяти годам лишения свободы
В России резко подорожал бензин
Доктор Мясников заявил об опасности популярного принципа похудения
Россиянам рассказали о вреде обуви с узким мысом
Франция передала Украине партию новейших противотанковых комплексов
Врач раскрыл распространенные ошибки при принятии душа
Россия сочла позицию Украины по зерновой сделке стремлением к выгоде
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.