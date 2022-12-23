МВД проверит на экстремизм слова Красовского об украинских детях

МВД проверит на экстремизм слова журналиста Красовского об убийствах украинских детей

МВД проверит на экстремизм слова журналиста Антона Красовского об убийствах украинских детей в эфире телевизионного канала RT. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Зарегистрировано заявление с просьбой проверить слова журналиста Антона Красовского на предмет экстремистской деятельности и разжигания межнациональной розни», — говорится в сообщении. По данным агентства, проверку будет проводить Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Москве.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного управления ведомства предоставить доклад по данной ситуации в эфире RT.

Слова Красовского об украинских детях прозвучали 23 октября во время эфира программы «Антонимы» на канале RT. «А топить таких надо было. Топить этих детей. (...) Раз сказал, что москали оккупировали [Украину], сразу бросаешь его в реку с бурным течением», — сказал он. Позже главный редактор канала Маргарита Симоньян сообщила о приостановке сотрудничества RT с журналистом. Через некоторое время Красовский извинился за свои слова о детях и признался, что ему «по-настоящему неловко».