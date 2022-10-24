Журналист Красовский извинился за свои высказывания

Журналист RT Красовский извинился за свои высказывания в эфире, заявив, что ему «неловко»

Журналист телеканала Russia Today (RT) Антон Красовский извинился за свои высказывания об украинских детях и заявил, что ему «по-настоящему неловко». Его слова приводит РБК.

«Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться», — заявил Красовский.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал приостановил сотрудничество с журналистом Антоном Красовским. Она указала, что сотрудничество приостановлено из-за высказывания Красовского о том, что нужно «топить детей».

