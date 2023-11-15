Сальдо: ежедневно в Херсонской области от 2 до 13 бойцов ВСУ сдаются в плен

В Херсонской области ежедневно в плен сдаются от 2 до 13 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое число назвал глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram.

Он также отметил, что моральное состояние солдат киевского режима крайне низкое. «Это неудивительно — их просто посылают на убой», — написал он.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что ВСУ предпринимают попытки продвинуться на левом берегу Днепра в Херсонской области. «Так или иначе, наши ребята их уничтожают, топят», — заявил он.