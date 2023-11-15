Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:16, 15 ноября 2023Бывший СССР

Глава Херсонской области назвал число ежедневно сдающихся в плен бойцов ВСУ

Сальдо: ежедневно в Херсонской области от 2 до 13 бойцов ВСУ сдаются в плен

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Херсонской области ежедневно в плен сдаются от 2 до 13 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое число назвал глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram.

Он также отметил, что моральное состояние солдат киевского режима крайне низкое. «Это неудивительно — их просто посылают на убой», — написал он.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что ВСУ предпринимают попытки продвинуться на левом берегу Днепра в Херсонской области. «Так или иначе, наши ребята их уничтожают, топят», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Дания сможет блокировать танкеры с российской нефтью. В чем заключается новый план Евросоюза?

      «ВКонтакте» запустила уникальный проект

      Российский футболист «Зенита» рассказал о желании играть в Европе

      Раскрыты детали роскошного дня рождения племянницы Галкина с десертом «иноагент»

      Кремль прокомментировал планы Финляндии закрыть КПП с Россией

      Генпрокуратура завершила проверку Wildberries

      В Киеве выступили за запрет анонимных Telegram-каналов

      В Израиле ответили на обвинения в атаке на больницу в Газе

      Квартиру-«хламовник» в центре Москвы выставили на продажу за 9,1 миллиона рублей

      В Израиле заявили о третьей мировой войне против радикального ислама

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости