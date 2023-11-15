Стало известно о безуспешных попытках ВСУ продвинуться в Херсонской области

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ пытаются продвинуться на левом берегу Днепра

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают безуспешные попытки продвинуться на левом берегу Днепра в Херсонской области. По его словам, украинское командование поручило создать корпус морской пехоты из нескольких бригад, сообщают «Известия».

«Сейчас они пытаются переправиться на быстроходных лодках. Так или иначе, наши ребята их уничтожают, топят», — заявил он.

Дандыкин выразил уверенность в том, что ситуация на данном участке военных действий скоро будет под полным контролем российских солдат, которые полностью выбьют противника с левого берега Днепра до конца месяца.

Ранее наводчик-оператор танка с позывным Треха рассказал о работе российских танкистов роты Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад». По его словам, военные наносят удары по ВСУ только с закрытых позиций.