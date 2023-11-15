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16:11, 15 ноября 2023Из жизни

Жених обнаружил у невесты другого мужа за день до свадьбы

Malay Mail: в Малайзии невеста до свадьбы скрывала от жениха, что уже замужем

Фото: Unsplash

В Малайзии жених за день до свадьбы обнаружил, что у его невесты есть другой муж и дети. Об этом сообщает издание Malay Mail.

28-летний житель малайзийского города Кучинг познакомился с женщиной в 2021 году. В октябре 2022 года они объявили о помолвке. Свадьбу предполагалось сыграть 10 ноября 2023 года.

Накануне торжества жених с 22 спутниками явились к дому невесты, чтобы заключить брачный контракт, но ее не оказалось на месте. Пытаясь найти невесту или ее отца, они случайно раскрыли их секрет. Как выяснилось, невеста скрывала, что уже замужем и воспитывает двоих детей.

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По мнению неудавшегося жениха, она специально сговорилась с отцом, чтобы его обмануть. Он обратился в полицию и заявил, что это запятнало честь его семьи и причинило серьезные убытки: на подготовку несостоявшейся свадьбы ушло 30 тысяч ринггитов (380 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в Нигерии обиженная женщина сожгла дом мужа, который обещал с ней развестись, но не сдержал своего слова. Перед этим она пыталась решить проблему с помощью колдуна, но волшебство не сработало.

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      Олег Парамонов
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