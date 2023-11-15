Обиженная девушка сожгла дом несговорчивого мужа сразу после свадьбы

В Нигерии девушка раздумала выходить замуж и после свадьбы сожгла дом мужа

В Нигерии обиженная девушка сожгла дом мужа, который не хотел с ней разводиться. Об этом сообщает издание Daily Trust.

20-летняя Амина Хассан раздумала выходить замуж за несколько дней до свадьбы. Она объявила об этом родителям, но те не захотели отменять свадьбу, поскольку уже разослали гостям приглашения. Тогда девушка предложила жениху развестись сразу после заключения брака. Он, по ее словам, не возражал.

После свадьбы Амина Хассан потребовала развода, но мужчина отказался исполнять обещание. Она пыталась подойти к проблеме с другой стороны и попросила колдуна сделать так, чтобы несговорчивый муж ее возненавидел. Колдун взял с нее 12 тысяч найр (1,3 тысячи рублей) и провел ритуал, но это не помогло.

После неудачи девушка решила поджечь дом мужа. Позднее она была задержана полицией и созналась в содеянном.

Ранее сообщалось, что пьяная жительница Карелии решила отомстить предполагаемой любовнице мужа и случайно сожгла подъезд. В результате пострадали пять квартир, а общий ущерб превысил 150 тысяч рублей.