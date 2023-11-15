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09:10, 15 ноября 2023Россия

Губернатор Смоленской области раскрыл подробности уничтожения дрона

Смоленский губернатор Анохин: силы ПВО и РЭБ сбили беспилотник самолетного типа
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Беспилотник в Смоленской области сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО) и силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такие подробности привел губернатор российского региона Василий Анохин в Telegram-канале.

«Сегодня утром около 7:30 силами ПВО и РЭБ над Смоленской областью был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. На месте работают оперативные службы», — сообщил губернатор.

О поражении цели в небе над Смоленской областью ранее сообщили в Минобороны. Там назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России беспилотником самолетного типа.

Смоленская область не имеет общей границы с Украиной. На западе она граничит с Белорусией, на севере — с Псковской и Тверской областями, на востоке — с Подмосковьем, на юге — с Брянской областью.

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      Анастасия Шейкина
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