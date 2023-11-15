Минобороны заявило об уничтожении беспилотника над Смоленской областью

Минобороны России: средства ПВО сбили беспилотник в Смоленской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Смоленской области. Об этом Минобороны сообщило в Telegram-канале.

Беспилотное устройство средства ПВО поразили в районе 7:30 по московскому времени. В Минобороны назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России беспилотником самолетного типа.

Днем ранее, 14 ноября, Минобороны сообщало о поражении четырех украинских беспилотников в небе над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями. Как уточнил глава Орловской области Андрей Клычков, в результате никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

В ночь на 11 ноября система ПВО перехватила два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией двух регионов — Смоленской и Московской областей. Попытка Киева совершить террористическую атаку на территории России была пресечена в пятницу, 10 ноября, около 23:00 по московскому времени.