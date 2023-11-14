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08:26, 14 ноября 2023Россия

Дрон ВСУ сбит в небе над не граничащим с Украиной российским регионом

Губернатор Клычков: беспилотник ВСУ сбит над Орловской областью
Андрей Клычков

Андрей Клычков. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит в небе над Орловской областью. Об этом сообщил Орловской области Андрей Клычков в Telegram.

Дрон был сбит на северо-западе региона дежурными средствами противовоздушной обороны, отметил Клычков. Регион не имеет общей границы с Украиной и отделен от нее территорией Брянской и Курской областей.

В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет, добавил губернатор.

13 ноября украинский беспилотник атаковал Курскую область. Дрон сбросил боеприпас на село Горналь Суджанского района, в результате чего был ранен местный житель. Мужчина не получил серьезных травм, после удаления осколков его отпустили домой.

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      Алан Босиков
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