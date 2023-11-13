Украинский беспилотник сбросил боеприпас на приграничный российский регион

Старовойт сообщил о сбросе боеприпаса беспилотником ВСУ на Курскую область

Беспилотник, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ), сбросил боеприпас на Курскую область. Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.

Атака произошла в селе Горналь Суджанского района. По данным Старовойта, ранение получил один местный житель. Он находился рядом с местом происшествия. Его госпитализировали, но после удаления осколков отпустили домой.

Днем 13 ноября Старовойт сообщал еще об одном пострадавшем после атаки беспилотника. По его словам, взрыв произошел недалеко от села Попово-Лежачи Глушковского района. В результате один местный житель получил осколочные ранения. Россиянина госпитализировали, его состояние оценивается как средней тяжести. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.