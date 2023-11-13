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13:44, 13 ноября 2023Россия

Россиянин пострадал из-за сброшенной с беспилотника ВСУ взрывчатки

Курский губернатор Старовойт заявил о пострадавшем из-за атаки беспилотника ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Курской области мужчина пострадал из-за сброшенного с беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) взрывного устройства. Об этом заявил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, взрыв произошел недалеко от села Попово-Лежачи Глушковского района. В результате один местный житель получил осколочные ранения. Россиянина госпитализировали, его состояние оценивается как средней тяжести. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

О наличии разрушений на земле не сообщается.

Ранее ВСУ атаковали таможенный пост Крупецкий в Курской области. Украина в течение получаса обстреливала таможенно-логистический терминал в селе Козино из 122-миллиметровой гаубицы. Целью, предположительно, был один из складов временного хранения.

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      Константин Лысяков
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