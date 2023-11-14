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08:40, 14 ноября 2023Россия

Четыре украинских БПЛА сбиты над Московской, Тамбовской и Брянской областями

Минобороны: четыре БПЛА сбиты над Московской, Тамбовской и Брянской областями

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 14 ноября четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбиты над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram.

Целью беспилотников было совершить террористическую атаку на территории России, отметили в военном ведомстве. Все сбитые дроны относятся к классу беспилотников самолетного типа, уточнили в Минобороны.

Все БПЛА были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны, отметили в военном ведомстве.

Ранее власти Орловской области сообщили о сбитом беспилотнике. По словам главы региона Андрея Клычкова, никто не пострадал, разрушений также не было. Орловская область не имеет общей границы с Украиной.

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      Алан Босиков
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