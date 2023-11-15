Госдеп призвал Израиль увеличить гуманитарные паузы в секторе Газа

Госдеп похвалил Израиль за гумпаузы в Газе и призвал увеличить их длительность

Официальный представитель Государственного департамента Мэттью Миллер рассказал, что США довольны решением Израиля о гуманитарных паузах в секторе Газа, однако призывают увеличить их продолжительность, сообщает РИА Новости.

«Как мы говорили раньше, мы думаем, что паузы должны быть дольше. Мы продолжим обсуждать это с правительством Израиля», — заявил руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.

Помимо этого поблагодарил власти еврейского государства за распоряжение регулярно приостанавливать военные действия в Газе для того, чтобы у мирного населения появилась возможность эвакуироваться из опасных районов.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что у разведки США имеются данные о том, что палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» используют в военных целях медицинские учреждения сектора Газа, включая крупнейшую клинику «Аш-Шифа».