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11:48, 15 ноября 2023Наука и техника

Названо главное слово 2023 года

Кембриджский словарь назвал глагол «галлюцинировать» словом 2023 года

Фото: Thanmano / Shutterstock / Fotodo

Кембриджский словарь назвал главным словом года глагол «галлюцинировать» применительно к искусственному интеллекту. Как сообщается в пресс-релизе, это обусловлено широким использованием языковых моделей.

Отмечается, что в 2023 году наблюдался всплеск интереса к искусственному интеллекту (ИИ) из-за обилия выпущенных инструментов, таких как ChatGPT, Bard, DALL-E и BingAI. Они основаны на языковых моделях — математических моделях естественного языка, которые учитывают распределение вероятностей встречаемости тех или иных слов в больших объемах данных.

Рост популярности привел к тому, что лексикографы Кембриджского словаря добавили новые определения, связанные с ИИ, в том числе таких, как большая языковая модель, генеративный ИИ и GPT. Другие слова приобрели дополнительные значения, например, глагол «галлюцинировать», который теперь также означает создавать информацию, не соответствующую действительности.

Это слово, по мнению команды Кембриджского словаря, отражает то, что люди все еще учатся, как безопасно и эффективно взаимодействовать с генеративным ИИ, что означает осознание не только его сильных сторон, но и слабостей.

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      Александр Еникеев
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