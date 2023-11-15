«Хезболла» допустила расширение конфликта на Ближнем Востоке

Заместитель генсека «Хезболла» Касем: Израиль может расширить конфликт

Израиль может расширить конфликт на Ближнем Востоке. Об этом заявил заместитель генерального секретаря шиитского движения «Хезболла» Наим Касем в интервью испанской газете El Mundo.

«Что касается распространения войны, такая вероятность существует. Это связано с развитием войны в Газе и (гипотетическим) решением Израиля начать эту войну», — рассказал Касем.

Он также предупредил, что в случае нападения Израиля шиитской группировке «придется защищаться» и будет «задействована вся своя сила». Касем подчеркнул, что «Хезболла» не планирует начинать войну с Израилем в случае поражения ХАМАС в секторе Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что дал военным поручение подготовиться к любому возможному сценарию развития событий на границе с Ливаном, откуда движение «Хезболла» ведет обстрелы территории еврейского государства.