Генерал ФСБ раскрыл возможный сценарий развития войны Израиля с ХАМАС

Генерал ФСБ Михайлов предрек вступление «Хезболлы» в войну Израиля с ХАМАС

Ближневосточный конфликт не завершится противостоянием Израиля радикального палестинского движения ХАМАС. Эскалация вызвала волнения во всем мусульманском мире, в том числе, среди радикалов, потому включение в противостояние «Хезболлы» остается достаточно вероятным. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

«На ХАМАС история не завершится однозначно. Проблема ведь не в одной радикальной антисионистской группировке, а в том, что эскалация подняла на уши весь мусульманский мир. И в первую очередь речь идет о радикальных движениях, способных к осуществлению враждебных действий в отношении Израиля. Видимо, премьер-министр Биньямин Нетаньяху исходит из получаемой информации. Так что думаю, еще не вечер», — сказал Михайлов.

Михайлов также счел несущественным то, что лидер «Хезболлы» ранее не заявлял о готовности вступить в войну с Израилем. Он подчеркнул, что конфликты начинаются без предупреждений, потому сценарии дальнейшего развития по-прежнему могут быть достаточно разными.

«Ситуация еще не достигла критической массы. Вряд ли Израиль остановится на том, чтобы разгромить ХАМАС», — заметил военный эксперт.

Ранее Нетаньяху заявил, что дал военным поручение подготовиться к любому возможному сценарию развития событий на границе с Ливаном, откуда движение «Хезболла» ведет обстрелы территории еврейского государства.