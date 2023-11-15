В США выступили против авиаударов Израиля по больнице в Газе

Белый дом выступил против авиаударов Израиля по больнице в Газе

Администрация США прокомментировала данные о начале точечной операции Израиля в крупнейшей больнице сектора Газа «Аш-Шифа». Об этом сообщает Reuters.

Представитель Совета национальной безопасности (СНБ Белого дома уточнил, что американские власти выступили против авиаударов Израиля по медицинскому учреждению в Газе.

«Мы не поддерживаем нанесение ударов по больнице с воздуха и не хотим наблюдать стрельбу в больнице, где под перекрестный огонь попадают невинные, беспомощные, больные люди, пытающиеся получить медицинскую помощь, которую они заслуживают», — отметил чиновник.

По словам сотрудника Белого дома, больницы и пациенты следует содержать под защитой.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию в медцентре «Аш-Шифа» в секторе Газа. Военные уточнили, что Израиль «находится в состоянии войны с ХАМАС, а не с гражданскими лицами в Газе».