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08:21, 15 ноября 2023Мир

В США выступили против авиаударов Израиля по больнице в Газе

Белый дом выступил против авиаударов Израиля по больнице в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Администрация США прокомментировала данные о начале точечной операции Израиля в крупнейшей больнице сектора Газа «Аш-Шифа». Об этом сообщает Reuters.

Представитель Совета национальной безопасности (СНБ Белого дома уточнил, что американские власти выступили против авиаударов Израиля по медицинскому учреждению в Газе.

«Мы не поддерживаем нанесение ударов по больнице с воздуха и не хотим наблюдать стрельбу в больнице, где под перекрестный огонь попадают невинные, беспомощные, больные люди, пытающиеся получить медицинскую помощь, которую они заслуживают», — отметил чиновник.

По словам сотрудника Белого дома, больницы и пациенты следует содержать под защитой.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию в медцентре «Аш-Шифа» в секторе Газа. Военные уточнили, что Израиль «находится в состоянии войны с ХАМАС, а не с гражданскими лицами в Газе».

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