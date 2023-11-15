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05:28, 15 ноября 2023Мир

Байден обсудил с Нетаньяху освобождение удерживаемых ХАМАС заложников

Байден обсудил с Нетаньяху освобождение ХАМАС заложников в секторе Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Globallookpress.com

Белый дом сообщали, что президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого они обсудили работу по освобождению заложников, которых удерживает палестинское движение ХАМАС, передает РИА Новости.

«Байден поговорил сегодня днем с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху относительно последних событий в Израиле и секторе Газа», — сказано в заявлении администрации американского лидера.

Помимо этого главы двух государств обсудили усилия, прилагаемые для освобождения заложников из Газы.

Ранее постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан поделился своим прогнозом относительно проведения военной операции в секторе Газа. По его мнению, нынешняя фаза может продолжаться в течение нескольких недель.

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