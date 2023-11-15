В Израиле спрогнозировали длительность военной операции в секторе Газа

Израиль завершит нынешнюю фазу военной операции в Газе через несколько недель

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан поделился своим прогнозом относительно проведения военной операции в секторе Газа. По его мнению, нынешняя фаза может продолжаться в течение нескольких недель, сообщает телеканал CNN.

«Мы надеемся и молимся, чтобы это закончилось быстрее», — заявил дипломат.

При этом он уточнил, что тот этап операции, который реализуется в настоящее время, продлится еще несколько недель.

Ранее стало известно, что разведка США располагает данными о том, что палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» используют в военных целях медицинские учреждения сектора Газа, включая крупнейшую клинику «Аш-Шифа». По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, больницы используют для сокрытия и поддержки своих военных операций, содержания заложников.