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18:16, 15 ноября 2023Интернет и СМИ

Instagram заблокировал аккаунты сыновей Кадырова

Дудаев сообщил, что Instagram заблокировал аккаунты сыновей Рамзана Кадырова

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Социальная сеть Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) заблокировала аккаунты сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев в Telegram.

«Накануне блокировке подверглись ведущие в нашей республике аккаунты на различных интернет-плаформах», — сообщил Дудаев.

Министр уточнил, что речь идет о блокировке аккаунтов в Instagram сыновей главы республики — Ахмата, Эли, Хамзата и новый аккаунт Адама Кадыровых. Кроме того, был ограничен доступ к странице, информирующей о деятельности Кадырова. Также Дудаев заявил, что видеохостинг YouTube заблокировал три канала чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный».

В октябре сообщалось, что Instagram заблокировал аккаунт Адама Кадырова. Позднее сын главы Чечни завел новый аккаунт.

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