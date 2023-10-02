Instagram заблокировал аккаунт сына Кадырова

Сыну главы Чечни Адаму Кадырову заблокировали аккаунт в соцсети Instagram

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) заблокировал аккаунт сына главы Чечни Адама Кадырова, который ранее избил арестованного по обвинению в поджоге Корана. Об этом свидетельствуют данные при поиске аккаунта в соцсети.

«К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена», — такое сообщение появляется при поиске профиля Адама Кадырова в соцсети.

Позже Адам завел новый аккаунт, где в сторис выложил скриншот. На нем администрация Instagram уведомляет пользователя, что его аккаунт временно заблокирован с 1 октября. В новом профиле Кадыров-младший уже выложил одно фото — на нем он позирует с оружием, сидя в золотом кресле. Пост подписан фразой «На шаг впереди».

После избиения арестованного россиянина 15-летний Адам выложил пост в соцсеть. На фотографии он запечатлен в черной одежде, он смотрит в кадр, слегка опустив темные очки. «Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться...» — говорится в подписи к снимку.

25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал видео, на котором запечатлен процесс избиения обвиненного в сожжении Корана мужчины. Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева в беседе с «Лентой.ру» заявила, что видео избиения является доказательством преступления. Правозащитница подчеркнула, что Россия — это правовое государство, в котором все равны перед законом. В Кремле отказались комментировать эту историю.