Сын Кадырова выложил в соцсетях первый пост после избиения поджигателя Корана

Сын Кадырова опубликовал первый пост в соцсетях после избиения Журавеля

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам выложил первый пост в соцсетях после избиения Никиты Журавеля, арестованного за сожжение Корана. Соответствующая публикация появилась в его Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)).

На размещенном фото запечатлен 15-летний Адам в черной одежде, он смотрит в кадр, слегка опустив темные очки. «Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться...» — говорится в подписи к посту.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать историю об избиении Журавеля. Журналисты попросили пресс-секретаря президента России дать оценку ситуации, произошедшей в Грозном. В ответ Песков произнес: «Не хочу».