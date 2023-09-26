«Он шайтан и хочет спасти свою шкуру». Рамзан Кадыров раскрыл подробности избиения поджигателя Корана своим сыном Адамом

Кадыров раскрыл подробности избиения своим сыном Адамом поджигателя Корана

Рамзан Кадыров раскрыл подробности избиения своим сыном Адамом Никиты Журавеля, арестованного за сожжение Корана. Об этом глава Чечни рассказал в 40-минутной беседе по видеосвязи с телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак.

Он объяснил, что общался с Журавелем, но ничего ему не делал. После разговора он вышел из кабинета, но не заметил, что там остался Адам. «Он у меня вообще сам себе на уме. Потом услышал крики, послал охранника своего разнимать их», — заявил политик.

Кадыров добавил, что считает сына самостоятельным, но темпераментным человеком.

«Такие мусульмане нам не нужны»

Комментируя инцидент, глава Чечни похвалил своего сына за избиение.

Он молодец, он повел себя как настоящий мужчина Рамзан Кадыров глава Чечни

Он добавил, что не собирается наказывать своего сына за этот поступок. При этом чеченский лидер заверил, что «если суд решит, что Адам виновен, значит он понесет наказание по всей строгости закона».

В том же разговоре Кадыров рассказал, что Никита Журавель сообщал ему о своем желании принять ислам. По его словам, ему стало известно, что Журавель захотел лично поговорить с ним в СИЗО. «Сказал, что хочет принять ислам, я сказал ему, что он шайтан и просто хочет спасти свою шкуру», — заявил политик. Кадыров добавил, что «такие мусульмане нам не нужны».

В Госдуме назвали избиение справедливым

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил, что избиение сыном Кадырова арестованного Журавеля является справедливым. Парламентарий пояснил, что в России делается все для обеспечения прав верующих всех конфессий. В стране, отметил он, никому не позволено оскорблять религиозные ценности. Подобные действия, по мнению Делимханова, могут прийти в голову только «самым низким, аморальным, гнусным нелюдям, у которых нет внутри ничего святого». «Именно к этим подонкам принадлежит Никита Журавель, которого совершенно справедливо избил Адам Кадыров. Я горжусь его мужским поступком!» — сказал законотворец.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова указала, что задержанный должен содержаться в СИЗО по установленным законом правилам, вне зависимости от тяжести преступления.

Какое бы страшное преступление ни совершил человек, он должен ответить за него перед судом по закону Татьяна Москалькова омбудсмен

При этом омбудсмен отметила, что уничтожение любых священных книг не должно оставаться безнаказанным, поскольку сеет межнациональную рознь, нетерпимость и вражду.

В сожжении Корана обнаружился украинский след

Вечером 25 сентября министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опубликовал новый ролик об избиении сыном главы Чечни Рамзана Кадырова арестованного за поджог Корана Никиты Журавеля. На кадрах задержанный утверждает, что действовал по заданию украинских спецслужб. При этом его лицо скрыто фильтром.

О жалобе Журавеля на избиение сыном Кадырова Москалькова рассказала 16 августа. Омбудсмен отметила, что она обратилась к своему коллеге из Чечни Мансуру Солтаеву с просьбой провести проверку по данной жалобе, а также обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей.

25 сентября Кадыров показал видео, на котором его сын избивает Журавеля. «Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», — прокомментировал политик кадры, когда Адам Кадыров наносит сидящему на стуле несколько ударов — в том числе ногами в голову.