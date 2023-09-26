Кадыров рассказал подробности избиения своим сыном сжегшего Коран Журавеля

Кадыров раскрыл подробности избиения своим сыном Адамом сжегшего Коран Журавеля

Рамзан Кадыров раскрыл подробности избиения своим сыном Адамом Никиты Журавеля, арестованного за сожжение Корана. Об этом глава Чечни рассказал в беседе с телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак.

Он объяснил, что общался с Журавелем, но ничего ему не делал. После разговора он вышел из кабинета, но не заметил, что там остался Адам. «Он у меня вообще сам себе на уме. Потом услышал крики, послал охранника своего разнимать их», — заявил политик.

Кадыров добавил, что считает сына самостоятельным, но темпераментным человеком.

25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлен процесс избиение Журавеля. На ролике видно, как Адам Кадыров наносит сидящему на стуле несколько ударов — в том числе ногами в голову.

О жалобе Журавеля на избиение сыном Кадырова 16 августа рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Омбудсмен обратилась с просьбой провести проверку по данной жалобе, а также обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей.

Видеоролик с сожжением Корана 19-летним Журавелем у Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде распространился в соцсетях вечером 19 мая.