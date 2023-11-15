Израиль заявил о готовности преследовать лидеров ХАМАС по всему миру

Израиль заявил о готовности преследовать лидеров ХАМАС в Газе и по всему миру

Израиль будет преследовать лидеров ХАМАС в Газе и по всему миру. Об этом заявил министр чрезвычайного военного кабинета Израиля и бывший глава Минобороны страны Бени Ганц, передает The Times of Israel.

«Не будет никаких городов-убежищ, никаких домов-убежищ. Мы войдем куда угодно, чтобы искоренить детоубийц — на земле и под землей, в секторе Газа и по всему миру», — подчеркнул экс-глава Минобороны.

Ранее военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили оружие, а также использующуюся боевиками палестинской радикальной группировки ХАМАС инфраструктуру в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Израильские военные не столкнулись с вооруженным сопротивлением, а также враждебным отношением со стороны пациентов больницы и ее персонала.