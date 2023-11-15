ЦАХАЛ обнаружил оружие в больнице «Аш-Шифа»

Reuters: военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили оружие в больнице «Аш-Шифа»

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили оружие, а также использующуюся боевиками палестинской радикальной группировки ХАМАС инфраструктуру в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в ЦАХАЛ.

Собеседник агентства уточнил, что израильские военные не столкнулись с вооруженным сопротивлением, а также враждебным отношением со стороны пациентов больницы и ее персонала.

Ранее сообщалось, что израильские военнослужащие доставили гуманитарную помощь к больнице «Аш-Шифа».

Утром 15 ноября ЦАХАЛ открыл огонь по больнице «Аш-Шифа». Почти 9 тысяч человек, включая пациентов и раненых, находятся на территории медицинского комплекса, сообщила пресс-служба властей анклава.