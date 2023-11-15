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13:48, 15 ноября 2023Мир

Израильская армия доставила гуманитарную помощь к больнице в секторе Газа

Военнослужащие ЦАХАЛ доставили гуманитарную помощь к больнице «Аш-Шифа» в Газе

Израильские военнослужащие доставили гуманитарную помощь к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

«К входу в больницу военнослужащие доставили гуманитарную помощь», — заявили военные. К публикации также прикреплено соответствующее видео.

Утром 15 ноября ЦАХАЛ открыл огонь по больнице «Аш-Шифа». Почти 9 тысяч человек, включая пациентов и раненых, находятся на территории медицинского комплекса, сообщила пресс-служба властей анклава.

Уточняется, что во время штурма медкомплекса ЦАХАЛ потребовал от работников покинуть здание по якобы безопасному коридору, однако вскоре начался обстрел.

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      Глеб Бажуткин
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