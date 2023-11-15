Израиль открыл огонь по больнице «Аш-Шифа» с тысячами человек внутри

Власти Газы: на территории атакованной ЦАХАЛ больницы находятся 9 тысяч человек

Почти 9 тысяч человек, включая пациентов и раненых, находятся на территории медицинского комплекса «Аш-Шифа» в секторе Газа, атакованной Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщила пресс-служба властей анклава, сообщает ТАСС.

«Армия оккупантов (Израиль — прим. "Ленты.ру") наносит удары по медицинскому комплексу "Аш-Шифа" и открывает огонь на его территории, хотя они прекрасно осведомлены, что внутри комплекса находятся почти 9 тысяч человек. Это медики, раненые, пациенты больницы и внутренне перемещенные лица», — говорится в сообщении.

Пресс-служба также заявила, что события в больнице «Аш-Шифа» являются военным преступлением, и возложила ответственность за происходящее на США и мировое сообщество.

Ранее израильские военные открыли огонь по работникам больницы «Аш-Шифа». Уточняется, что во время штурма медкомплекса ЦАХАЛ потребовал от работников покинуть здание по якобы безопасному коридору, однако вскоре начался обстрел.