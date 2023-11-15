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08:32, 15 ноября 2023Мир

Израильские военные захватили больницу «Аш-Шифа» в Газе

ЦАХАЛ: израильские военные взяли штурмом территорию больницы «Аш-Шифа» в Газе

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе штурма взяли под контроль территорию больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа в рамках проведения «точной и целенаправленной операции» против группировки ХАМАС и ее подземной инфраструктуры. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Отмечается, что перед штурмом ЦАХАЛ содействовала широкомасштабной эвакуации персонала и пациентов больницы при кооперации с руководством медицинского учереждения.

Ранее представитель Минздрава Палестины Ашраф Аль-Кудра рассказал, что Израиль заранее проинформировал чиновников сектора Газа о намерении взять штурмом «Аш-Шифа». При этом отмечалось, что израильские военные уже заняли позиции около медицинского учреждения.

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      Виктория Кондратьева
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