Израиль предупредил о намерении взять штурмом больницу в Газе

Al Jazeera: Израиль предупредил, что будет штурмовать больницу «Аль-Шифа» в Газе

Представитель Минздрава Палестины Ашраф Аль-Кудра рассказал, что Израиль проинформировал чиновников сектора Газа о намерении взять штурмом больницу «Аш-Шифа» в секторе Газа, сообщает телеканал Al Jazeera.

«Израиль сообщил нам, что в ближайшие минуты он совершит рейд на больничный комплекс "Аль-Шифа"», — заявил он.

При этом отмечается, что израильские военные уже расположились около медицинского учреждения.

Ранее стало известно, что разведка США располагает данными о том, что палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» используют в военных целях медицинские учреждения сектора Газа, включая крупнейшую клинику «Аш-Шифа». По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, больницы используют для сокрытия и поддержки своих военных операций, содержания заложников.