Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:00, 15 ноября 2023Мир

Израиль предупредил о намерении взять штурмом больницу в Газе

Al Jazeera: Израиль предупредил, что будет штурмовать больницу «Аль-Шифа» в Газе

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Представитель Минздрава Палестины Ашраф Аль-Кудра рассказал, что Израиль проинформировал чиновников сектора Газа о намерении взять штурмом больницу «Аш-Шифа» в секторе Газа, сообщает телеканал Al Jazeera.

«Израиль сообщил нам, что в ближайшие минуты он совершит рейд на больничный комплекс "Аль-Шифа"», — заявил он.

При этом отмечается, что израильские военные уже расположились около медицинского учреждения.

Ранее стало известно, что разведка США располагает данными о том, что палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» используют в военных целях медицинские учреждения сектора Газа, включая крупнейшую клинику «Аш-Шифа». По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, больницы используют для сокрытия и поддержки своих военных операций, содержания заложников.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      У фон дер Ляйен заподозрили признаки деменции

      Палата представителей США одобрила двухэтапный проект бюджета без помощи Украине

      В США оценили угрозу безопасности со стороны России

      Россиян предупредили об изменении стоимости услуг ЖКХ в 2024 году

      Названы модернезированные во время СВО виды российской техники

      Израиль предупредил о намерении взять штурмом больницу в Газе

      Экс-премьер Словакии показал плакат с оскорблением новому главе правительства

      Трампу разрешили участвовать в выборах президента США

      В США назвали невыгодным ослабление России

      Во Франции раскрыли решающий маневр России на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости