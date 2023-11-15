В МЧС рассказали об эвакуации из Газы третьей группы россиян

МЧС: третья группа из 40 россиян прошла через КПП «Рафах» на границе Египта

Третья группа эвакуируемых из сектора Газа россиян пересекла во вторник, 14 ноября, контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе с Египтом, заявил директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня через КПП "Рафах" прошли 40 граждан Российской Федерации и членов их семей», — подчеркнул он.

В понедельник, 13 ноября, из Каира прилетела первая группа эвакуированных из Газы россиян в количестве 70 человек. Охотенко отметил, что часть из них остается в пункте временного размещения в Волоколамском районе Московской области. «Это 48 человек, из них 17 детей. Они также обеспечены всем необходимым для комфортного пребывания», — добавил он.

Во второй группе эвакуированных россиян было 98 человек, среди них беременные женщины.