Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:48, 15 ноября 2023Мир

В МЧС рассказали об эвакуации из Газы третьей группы россиян

МЧС: третья группа из 40 россиян прошла через КПП «Рафах» на границе Египта

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Третья группа эвакуируемых из сектора Газа россиян пересекла во вторник, 14 ноября, контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе с Египтом, заявил директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня через КПП "Рафах" прошли 40 граждан Российской Федерации и членов их семей», — подчеркнул он.

В понедельник, 13 ноября, из Каира прилетела первая группа эвакуированных из Газы россиян в количестве 70 человек. Охотенко отметил, что часть из них остается в пункте временного размещения в Волоколамском районе Московской области. «Это 48 человек, из них 17 детей. Они также обеспечены всем необходимым для комфортного пребывания», — добавил он.

Во второй группе эвакуированных россиян было 98 человек, среди них беременные женщины.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Гитлер XXI века» Турция обвинила премьера Израиля в геноциде палестинского народа и подала против него иск в МУС

      В США рассказали об отказавшейся услышать предупреждения Украине

      Доминатрикс похвасталась оплачивающими ее счета и стригущими ее газон рабами

      Стало известно о страхе украинцев перед победой Трампа на выборах

      В МЧС рассказали об эвакуации из Газы третьей группы россиян

      У фон дер Ляйен заподозрили признаки деменции

      Украине предрекли демографическую катастрофу

      Названы реальные причины появления панических атак

      На Украине сообщили о взрывах в Кривом Роге

      В ХАМАС назвали цели заявлений Пентагона о больницах в секторе Газа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости