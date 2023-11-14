Двух беременных женщин и 39 детей из России эвакуировали из сектора Газа

Минздрав: из Газы эвакуировали двух беременных женщин и 39 детей из России

Среди 98 россиян, эвакуированных из сектора Газа, есть беременные женщины и 39 детей. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

«Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и федеральных медицинских организаций министерства осмотрели сегодня 98 человек, покинувших сектор Газа, из них 39 детей, четверо из которых в возрасте до трех лет, и две беременные женщины», — уточнил он.

Эвакуированным россиянам, страдающим неинфекционными заболеваниями, выдали необходимые препараты, одному из них сделали перевязку. Все они находятся в удовлетворительном состоянии и допущены к перелету в Москву, в полете их будут сопровождать медики.

Днем ранее, 13 ноября, из сектора Газа вывезли первую группу россиян из 70 человек. Среди них была беременная женщина и 27 детей, самому младшему из которых три месяца. Минздрав оценил состояние всех россиян как удовлетворительное.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в списки на эвакуацию записались более тысячи человек. В МИД, в свою очередь, отчитались, что ведомство передало данные о россиянах, которые обратились с просьбой об эвакуации из сектора Газа, властям Израиля, Египта и Палестины и продолжает работу для вывода российских граждан из зоны конфликта.