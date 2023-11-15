Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:03, 15 ноября 2023Мир

Верховный лидер Ирана попросил ХАМАС замолчать о вступлении Тегерана в конфликт

Times of Israel: верховный лидер Ирана Хаменеи просит ХАМАС замолчать
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи попросил главу исламистской группировки ХАМАС Исмаила Ханию замолчать о возможном вступлении Тегерана в конфликт. Об этом рассказала газета Times of Israel.

«Сообщается, что иранский лидер попросил Ханию "заставить замолчать те голоса" в ХАМАС, которые призывают Иран и "Хезболлу" напрямую присоединиться к войне против Израиля "в полную силу"», — отмечает издание.

Также сообщается, что аятолла Хаменеи указал Хании, что ХАМАС напал на Израиль без ведома Ирана. Поэтому Тегеран не намерен вступать в конфликт напрямую. Однако политическая поддержка группировки сохранится.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что странам исламского мира нужно вооружить палестинцев для борьбы с Израилем.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Россияне неделями жили под бомбежками в разрушенной Газе без еды и воды. Что они пережили и как смогли спастись?

      Нюша снялась в облегающем платье с разрезом до бедра

      Стали известны подробности об альтернативе Крымскому мосту

      МЧС назвало число эвакуированных из Газы россиян

      В Финляндии нашли способ не пускать прибывающих из России мигрантов

      Доктор Павлова назвала опасные ошибки при похудении

      Губернатор призвал исключить из ОМС аборты по желанию женщины по всей России

      Объявленный в розыск за педофилию российский дворник попался на поцелуях ребенка

      В США предупредили Зеленского о наступлении России по всей линии фронта

      В МИД России дали оценку возможному вступлению Украины в НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости