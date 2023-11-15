Верховный лидер Ирана попросил ХАМАС замолчать о вступлении Тегерана в конфликт

Times of Israel: верховный лидер Ирана Хаменеи просит ХАМАС замолчать

Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи попросил главу исламистской группировки ХАМАС Исмаила Ханию замолчать о возможном вступлении Тегерана в конфликт. Об этом рассказала газета Times of Israel.

«Сообщается, что иранский лидер попросил Ханию "заставить замолчать те голоса" в ХАМАС, которые призывают Иран и "Хезболлу" напрямую присоединиться к войне против Израиля "в полную силу"», — отмечает издание.

Также сообщается, что аятолла Хаменеи указал Хании, что ХАМАС напал на Израиль без ведома Ирана. Поэтому Тегеран не намерен вступать в конфликт напрямую. Однако политическая поддержка группировки сохранится.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что странам исламского мира нужно вооружить палестинцев для борьбы с Израилем.