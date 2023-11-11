Президент Ирана призвал исламские страны вооружить палестинцев

Раиси: странам исламского мира нужно вооружить палестинцев для борьбы с Израилем

Странам исламского мира нужно вооружить палестинцев для борьбы с Израилем. К этому призвал президент Ирана Эбрахим Раиси, его цитирует ТАСС.

«Если военные преступления сионистского режима продолжатся и американская администрация не прекратит вести эту неравную войну, исламские страны должны помочь палестинскому народу, вооружив его для борьбы с оккупацией», — сказал он.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан призвал Совет Безопасности ООН и Международное агентство по атомной энергии принять срочные меры для денуклеаризации Израиля. Слова министра Израиля по делам наследия Амихая Элиягу о ядерном ударе по сектору Газа являются свидетельством того, что израильский режим фактически потерпел поражение перед лицом сопротивления, добавил он.

До этого верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал мусульманские страны остановить поставки нефти и еды Израилю. «То, с чем безоговорочно и незамедлительно должны согласиться мусульманские страны, — так это прекращение тех преступлений в Палестине, что осуществляет Израиль. Экспорт нефти и продовольствия должен быть прекращен», — сказал он.