В Иране призвали к срочному ядерному разоружению Израиля

Глава МИД Ирана призвал СБ ООН и МАГАТЭ принять меры для денуклеаризации Израиля

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал Совет Безопасности ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) принять срочные меры для денуклеаризации Израиля. Его заявление приводит ведомство странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Отмечается, что слова министра Израиля по делам наследия Амихая Элиягу о ядерном ударе по сектору Газа являются свидетельством того, что израильский режим «фактически потерпел поражение перед лицом сопротивления».

«Совет Безопасности ООН (СБ ООН) и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должны предпринять быстрые и немедленные действия по разоружению государства, осуществляющего политику апартеида», — говорится в сообщении главы МИД Ирана.

Ранее Элиягу объяснил, что заявление о сбросе атомной бомбы на Газу является метафорическим. При этом израильский политик отметил необходимость сильного ответа на террористические действия.

Заявление министра Израиля по делам наследия прокомментировал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По его словам, Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с высочайшими стандартами международного права и страна не собирается применять ядерное оружие. Позже Нетаньяху объявил, что отстранил Элиягу от всех заседаний правительства.