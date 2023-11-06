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10:48, 6 ноября 2023Мир

В Иране призвали к срочному ядерному разоружению Израиля

Глава МИД Ирана призвал СБ ООН и МАГАТЭ принять меры для денуклеаризации Израиля

Фото: Eduardo Munoz Alvarez / Getty Images

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал Совет Безопасности ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) принять срочные меры для денуклеаризации Израиля. Его заявление приводит ведомство странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Отмечается, что слова министра Израиля по делам наследия Амихая Элиягу о ядерном ударе по сектору Газа являются свидетельством того, что израильский режим «фактически потерпел поражение перед лицом сопротивления».

«Совет Безопасности ООН (СБ ООН) и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должны предпринять быстрые и немедленные действия по разоружению государства, осуществляющего политику апартеида», — говорится в сообщении главы МИД Ирана.

Ранее Элиягу объяснил, что заявление о сбросе атомной бомбы на Газу является метафорическим. При этом израильский политик отметил необходимость сильного ответа на террористические действия.

Заявление министра Израиля по делам наследия прокомментировал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По его словам, Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с высочайшими стандартами международного права и страна не собирается применять ядерное оружие. Позже Нетаньяху объявил, что отстранил Элиягу от всех заседаний правительства.

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      Варвара Кошечкина
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