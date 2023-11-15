Лишившего жизни троих членов семьи россиянина отправили под стражу

Суд в Курске арестовал на два месяца мужчину за убийство матери, жены и дочери

Ленинский районный суд Курска арестовал 41-летнего мужчину, подозреваемого в лишении жизни жены, дочери и матери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Курской области.

Арестованный пробудет под стражей два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ.

По данным следствия, все произошло утром 13 ноября в Октябрьском районе Курской области. Мужчина, находясь в своем домовладении, несколько раз ударил ножом мать, жену и дочь 2007 года рождения. Все трое получили ранения, несовместимые с жизнью. Позже задержанный объяснил свой поступок длительным воздержанием от интимной близости.