Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:50, 15 ноября 2023Культура

Лолита описала эвакуацию близких из Киева фразой «самые страшные десять дней»

Певица Лолита рассказала об эвакуации близких из Киева после начала СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская вспомнила десять самых страшных дней в жизни. Этим она поделилась в интервью на канале «Алла Шишкина/Без воды», доступном на YouTube.

Артистка рассказала о том, как эвакуировала своих близких из Киева после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. «Это были самые страшные десять дней в моей жизни. Раньше я тоже думала, что у меня были страшные дни. Оказалось, что нет... Я молилась и сидела на телефоне. У меня в телефонной книжке были записаны номера разных людей, которых я в жизни не трогала. Начала звонить им всем», — сказала она, отметив, что в итоге ей удалось получить помощь.

Певица сказала, что после возвращения родных ей нужно было перевезти их в свой дом в Болгарии. «Мне надо было держаться, одеть близких, потому что они приехали с одним эвакуационным чемоданчиком. Как сидели в бомбоубежище, так и приехали», — добавила артистка.

Ранее Лолита Милявская пообещала продюсеру Андрею Разину проблемы при въезде в Россию.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Китаю надоело, что США говорят одно, а делают другое» Чего ждать от встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена?

      Названы простые способы справиться с сезонной депрессией

      Подожженного старшеклассниками 13-летнего россиянина выставили из магазина

      Российские студентки прикурили от Вечного огня и были задержаны

      В ПКР рассказали об условиях допуска россиян на Игры-2024

      Блогерша нашла дешевую замену ботоксу

      В России задумали отменить комиссии за ЖКУ

      Яна Поплавская обвинила Аллу Пугачеву во лжи

      В России покажут экшн-триллер без диалогов «Немая ярость»

      Лишившего жизни троих членов семьи россиянина отправили под стражу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости