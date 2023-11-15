Лолита описала эвакуацию близких из Киева фразой «самые страшные десять дней»

Певица Лолита рассказала об эвакуации близких из Киева после начала СВО

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская вспомнила десять самых страшных дней в жизни. Этим она поделилась в интервью на канале «Алла Шишкина/Без воды», доступном на YouTube.

Артистка рассказала о том, как эвакуировала своих близких из Киева после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. «Это были самые страшные десять дней в моей жизни. Раньше я тоже думала, что у меня были страшные дни. Оказалось, что нет... Я молилась и сидела на телефоне. У меня в телефонной книжке были записаны номера разных людей, которых я в жизни не трогала. Начала звонить им всем», — сказала она, отметив, что в итоге ей удалось получить помощь.

Певица сказала, что после возвращения родных ей нужно было перевезти их в свой дом в Болгарии. «Мне надо было держаться, одеть близких, потому что они приехали с одним эвакуационным чемоданчиком. Как сидели в бомбоубежище, так и приехали», — добавила артистка.

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