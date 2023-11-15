Лолита пообещала Разину проблемы при въезде в Россию

Лолита назвала Разина падалью и пообещала ему проблемы при въезде в Россию

Российская певица Лолита Милявская пообещала продюсеру Андрею Разину проблемы при въезде в Россию. Об этом она сообщила в интервью на канале «Алла Шишкина/Без воды», доступном на YouTube.

Исполнительница назвала медиаменеджера Мразиным, а также заявила, что он является мошенником, который не имеет отношения к отечественному шоу-бизнесу. Певица добавила, что никогда не простит продюсера, который, по ее мнению, жил за счет экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, а также отметила, что на родине проживающего в США Разина никто не ждет.

«Дешевка, альфонсище! Он жил за счет Шатунова. Гарантирую при въезде в страну большие проблемы. Мы здесь договорились всем сообществом артистов. Этого мы ему не простим, чтоб он это понимал, падаль. Пусть только попробует въехать в страну», — подчеркнула Милявская.

Ранее Разин заявил, что Лолита вела распутный образ жизни и «отдавалась за бутылку пива». Незадолго до этого продюсер проклял выступивших на концерте в честь экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова артистов.