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14:25, 15 ноября 2023Культура

Лолита пообещала Разину проблемы при въезде в Россию

Лолита назвала Разина падалью и пообещала ему проблемы при въезде в Россию

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Лолита Милявская пообещала продюсеру Андрею Разину проблемы при въезде в Россию. Об этом она сообщила в интервью на канале «Алла Шишкина/Без воды», доступном на YouTube.

Исполнительница назвала медиаменеджера Мразиным, а также заявила, что он является мошенником, который не имеет отношения к отечественному шоу-бизнесу. Певица добавила, что никогда не простит продюсера, который, по ее мнению, жил за счет экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, а также отметила, что на родине проживающего в США Разина никто не ждет.

«Дешевка, альфонсище! Он жил за счет Шатунова. Гарантирую при въезде в страну большие проблемы. Мы здесь договорились всем сообществом артистов. Этого мы ему не простим, чтоб он это понимал, падаль. Пусть только попробует въехать в страну», — подчеркнула Милявская.

Ранее Разин заявил, что Лолита вела распутный образ жизни и «отдавалась за бутылку пива». Незадолго до этого продюсер проклял выступивших на концерте в честь экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова артистов.

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      Анастасия Астахова
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