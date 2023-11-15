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10:26, 15 ноября 2023Экономика

Центробанк раскрыл схему по выдаче слишком дорогих кредитов

Центробанк России раскрыл схему по выдаче дорогих займов под вывеской ломбардов

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

На российском рынке выдачи займов появилась новая схема обхода установленных ограничений для максимальных ставок, в которой задействованы псевдоломбарды. Об этом говорится в сообщении на сайте Центробанка России.

Компании под видом услуг по хранению имущества граждан фактически выдают займы под залог, утверждая, что работают как ломбарды. Однако они не включены в государственный реестр ломбардов и не соблюдают требований к деятельности.

Основная хитрость состоит в том, что договор займа подменяют договором хранения, проценты по которому оказываются гораздо выше, а переданное имущество не подлежит страхованию и не защищено от того, что организация заберет все деньги.

Раскрытая ЦБ схема, как утверждает «Коммерсантъ», получила название «хранители». Предварительные оценки свидетельствуют, что на нее перешли около двух процентов небольших ломбардов. При этом потребители часто не понимают разницы между официальным ломбардом и серым, отметил глава совета Национального объединения ломбардов Алексей Лазутин.

По его словам, в новой сфере практически не действует регулирование, а значит, стоимость кредита может быть какой угодно, и не работает правило льготного месяца, когда ломбард не имеет права продавать невостребованные вещи. Справиться с мошенничеством, уверен эксперт, можно только с помощью ослабления ограничений по полной стоимости кредита.

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Председатель правления Региональной ассоциации ломбардов Людмила Грибок подчеркнула, что усиление регуляторной нагрузки на ломбарды увеличивает затраты, а значит, организациям приходится искать способы обойти ограничения.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале совокупный объем микрозаймов в России увеличился на 18,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 348,1 миллиарда рублей. Эксперты отмечают, что на такую ситуацию влияет повышение цен, за которым не успевает рост доходов, а также ужесточение условий выдачи банковских кредитов.

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      Платон Щукин
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